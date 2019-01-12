ФОТОФАКТ: В дар музею Масленикова передали картину известного художника Виктора Альшевского

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В музее Масленикова 12 января состоялась встреча с семьей Павла Масленикова и передача в дар музею картины известного художника Виктора Альшевского с изображением дочки П. Масленикова – заведующей кафедрой белорусской и мировой художественной культуры, доктора искусствоведения, профессора Веры Прокопцовой.-0-

Картина Виктора Альшевского с изображением дочки П. Масленикова – заведующей кафедрой белорусской и мировой художественной культуры, доктора искусствоведения, профессора Веры Прокопцовой

Bо время передачи картины

Художник Виктор Альшевский и главный хранитель фондов музея Светлана Акулевич во время передачи картины

Генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, член комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, художник и Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Владимир Прокапцов