ФОТОФАКТ: В Молодежном театре представят интерактивный спектакль "Скелеты"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном молодежном театре 20 марта представят премьеру интерактивного спектакля "Скелеты". Над постановкой работал Алексей Шутов – актер театра и кино, который впервые выступил в роли режиссера. Спектакль предлагает поразмышлять о том, должен ли человек полностью доверять близким, или он может иметь свои секреты. Ответ на этот вопрос актеры будут искать вместе со зрителями, которые смогут высказать свое мнение прямо в процессе просмотра. На идею спектакля создателей натолкнул итальянский фильм "Идеальные незнакомцы". По его сюжету семеро старых друзей собираются вместе на ужин. Они начинают игру, заключающуюся в прочтении вслух всех поступающих им SMS и ответе на звонки по громкой связи. Участники даже не подозревают, к чему приведет такая откровенность.-0-

Фото Оксаны Манчук