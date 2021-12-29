ФОТОФАКТ: В Национальной школе красоты прошел большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show

Во время показа AnSur
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 декабря в Национальной школе красоты прошел большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show. В этом году показ состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь и под знаком единства народов. На подиуме зрители увидели зимние и праздничные коллекции известных и начинающих белорусских брендов. Это Elema, Центр моды, Mari St, Garsonnier, Марина Бонифатьева, Надежда Лунева, Валерия Крыса, AnSur, Yuliyastylist, SMStyle, Sevenstarswear, Om for baby, JennyLis и другие.-0-
Фото Оксаны Манчук
Во время показа Yuliyastylist
Во время показа Garsonnier
Во время показа дизайнера Валерии Крыса
Во время показа Центра моды
Во время показа AnSur
Во время показа SMStyle
Мисс Беларусь-2021 Дарья Гончаревич
Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов и директор Национальной школы красоты Божена Еремич