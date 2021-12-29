ФОТОФАКТ: В Национальной школе красоты прошел большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 декабря в Национальной школе красоты прошел большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show. В этом году показ состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь и под знаком единства народов. На подиуме зрители увидели зимние и праздничные коллекции известных и начинающих белорусских брендов. Это Elema, Центр моды, Mari St, Garsonnier, Марина Бонифатьева, Надежда Лунева, Валерия Крыса, AnSur, Yuliyastylist, SMStyle, Sevenstarswear, Om for baby, JennyLis и другие.-0-

Фото Оксаны Манчук

Во время показа Yuliyastylist

Во время показа Garsonnier

Во время показа дизайнера Валерии Крыса

Во время показа Центра моды

Во время показа AnSur

Во время показа SMStyle

Мисс Беларусь-2021 Дарья Гончаревич

Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов и директор Национальной школы красоты Божена Еремич