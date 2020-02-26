ФОТОФАКТ: В Старом замке в Гродно продолжается реконструкция

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория. Строительные работы первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно планируется завершить к лету 2020 года.

Ознакомиться с ходом работ приехала группа польских специалистов - согласно договоренностям, достигнутым ранее во время работы белорусско-польской консультативной комиссии по вопросам историко-культурного наследия.-0-

Фото Леонида Щеглова

Начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович

С ходом работ знакомится группа польских специалистов, которые приехали в рамках достигнутых ранее во время работы белорусско-польской консультативной комиссии по вопросам историко-культурного наследия договоренностей.

Во время строительных работ первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно

Продолжается подготовка ко второй очереди реконструкции, которая затронет непосредственно дворец

Архитектор Войцех Волковски

Королевская спальня