ФОТОФАКТ: В Строчице отпраздновали Масленицу

29 февраля, Гомель/Корр. БЕЛТА/. 29 февраля в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта отпраздновали Масленицу.

Масленица – древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и возрождение природы. В музее можно было окунуться в атмосферу самого веселого народного праздника, принять участие сразу в семи днях масленичной недели и традиционных масленичных гуляниях, увидеть древние обряды, а также попробовать себя в различных играх и забавах.

Также участники масленичных гуляний провели обряд "Похороны деда".

Кульминацией праздника стало торжественное сжигание чучела зимы – "Марены".

Фото Максима Гучека

Обряд "Похороны деда"

Обряд "Похороны деда"