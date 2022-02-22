ФОТОФАКТ: В Витебске открылись две выставки мастеров народных ремесел из Шумилино

22 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На выставке в рамках арт-проекта "Хранители народных ремесел" представлены художественные утилитарно-декоративные изделия, выполненные в традиционных техниках. Мастера лозоплетения продемонстрировали экологически чистые сухарницы, хлебницы, подносы, корзины, настольные и напольные вазы, а также розетки, подставки под горячую посуду.
Еще одна выставка, но в рамках арт-проекта "Портрет мастера", продемонстрировала изделия Натальи Стержанковой, которая уже более 20 лет посвящает себя соломоплетению. В экспозиции были представлены изделия разной степени сложности: соломенные цветы, панно, подвески, венки, маски и др. Мастер большое внимание уделяет изучению региональных особенностей в соломоплетении.-0-
Фото Александра Хитрова