ФОТОФАКТ: Выставка "100 рарытэтаў да 100-годдзя музея" открылась в Витебске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной краеведческий музей отмечает 100-летие со дня основания. В рамках юбилейных мероприятий в ратуше открылась выставка "100 рарытэтаў да 100-годдзя музея". На выставке представлены 100 уникальных предметов, среди которых берестяная грамота конца XIII века, кости мамонта, работы Юделя Пэна. Показаны наиболее редкие предметы археологии и нумизматики, уникальная "Книга привилеев Витебска" и многое другое.-0-

Фото Александра Хитрова