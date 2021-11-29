ФОТОФАКТ: Выставка картин с символом 2022 года открылась в Витебске

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" 29 ноября открылась персональная выставка "Тигры и эмоции" художницы Алины Никитиной. Витебская художница - постоянный участник вернисажа на проектах "Славянского базара". Ее авторские работы находятся в частных коллекциях в Беларуси, Германии, Израиле, Литве, России, Турции, Украине и Франции.

"Тигры и эмоции" - художественный проект, посвященный символу наступающего 2022 года. Серия работ придумана и подготовлена за два месяца и полностью посвящена грациозным хищникам. Изображения тигров считаются талисманами, призванными защищать дом и его обитателей. Известно, что такой оберег укрепляет здоровье, привлекает удачу и гармонизирует отношения. Вдохновившись этими фактами, при создании картин художница вложила в каждую работу свою положительную энергетику, любовь, нежность, гармонию, целеустремленность и уверенность, чтобы поделиться позитивными чувствами и эмоциями со зрителями.-0- -0-

Фото Александра Хитрова

Алина Никитина