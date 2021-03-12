ФОТОФАКТ: Выставка клуба любителей флористики "Анюта" и мастера Елены Батарчук открылась в Витебске

На выставке клуба любителей флористики "Анюта"
12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества 12 марта открылись две выставки: выставка "Творчество без границ", посвященная 30-летию со дня основания народного клуба любителей флористики "Анюта" культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" и персональная выставка мастера народных художественных ремесел Елены Батарчук из Миор. Экспозиция выставки клуба любителей флористики насчитывает более 50 картин 22 авторов и отражает все разнообразие техник работы с флористическим материалом.-0-
Фото Александра Хитрова
На выставке
Участница клуба любителей флористики "Анюта" Людмила Голубева и ее работа
На выставке
Мастер народных художественных ремесел Елена Баторчук
Работы Елены Баторчук
На выставке работ Елены Баторчук