ФОТОФАКТ: Выставка молодых скульпторов открылась в Белорусской академии искусств

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фестивале SculptFest в галерее Белорусской государственной академии искусств открылась выставка молодых скульпторов. SculptFest - масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках большинство действующих художников - скульпторов страны. Проект подготовлен секцией скульптуры Белорусского союза художников. Его цель - представить широкой публике творцов и их произведения, выполненные в различных жанрах и материалах, познакомить с новыми тенденциями в современной белорусской скульптуре.-0-

Фото Оксаны Манчук