ФОТОФАКТ: Выставка новогодних открыток "Какого цвета Новый год?" во дворце Румянцевых и Паскевичей

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка новогодних открыток "Какого цвета Новый год?" работает в южной галерее дворца Румянцевых и Паскевичей. Здесь можно познакомиться с собранием новогодних открыток из фондов музея дворцово-паркового ансамбля. По словам специалистов, новогодние открытки ХХ века занимают особое место в музейной коллекции филокартии. В ней представлены рождественские и новогодние почтовые карточки начала столетия, изданные в Российской империи и Европе, и большой пласт советских открыток, выпускавшихся миллионными тиражами для большой страны.-0-

Фото Сергея Холодилина