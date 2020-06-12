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12 июня 2020, 15:20

ФОТОФАКТ: Выставка работ мастера по керамике и росписи по стеклу Олеси Овчинниковой открылась в Витебске

Олеся Овчинникова
Олеся Овчинникова

12 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном методическом центре народного творчества в рамках арт-проекта "портрет мастера" открылась персональная выставка работ "Мастер на все руки" заведующей филиалом "Бешенковичский районный Дом ремесел" Бешенковичского районного Центра культуры, мастера по керамике и росписи по стеклу Олеси Овчинниковой.

На выставке представлены изделия из керамики: свистульки, подсвечники, тематические композиции, произведения в технике "роспись по стеклу". Состоялся мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки.

Олеся Овчинникова - участница и лауреат многочисленных конкурсов, выставок, ярмарок. В их числе Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", Международная выставка-ярмарка "Ягеллонская ярмарка" в Люблине, областной пленэр гончаров "Глина поет", областные праздники-конкурсы традиционной свистульки "Соловейка" в рамках Международного фестиваля песни и музыки "Днепровские голоса в Дубровно". Работы мастера находятся в фондах Бешенковичского краеведческого музея и частных коллекциях.

За творческие достижения в 2019 году Олесе Овчинниковой было присвоено почетное звание "Человек года Витебщины".-0-

@beltanews

Фото Александра Хитрова

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