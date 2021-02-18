ФОТОФАКТ: Выставка работ Василия Симанковича и Дины Довгяло открылась в Витебске

18 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном центре народного творчества 18 февраля открылась выставка работ Василия Симанковича и Дины Довгяло. Василий Симанкович - мастер лозоплетения и спирального плетения Городокского Дома ремесел и фольклора, входит в состав заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного клуба мастеров народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Истоки". Дина Довгяло - мастер народных художественных ремесел Витебского районного центра ремесел ”Возрождение‟, где работает с 2013 года. Она участник и победитель областных, республиканских, международных конкурсов и выставок.-0-

Фото Александра Хитрова

Василий Симанкович со своими работами

Дина Довгяло со своими работами