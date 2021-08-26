ФОТОФАКТ: X-Factor в Беларуси. Что происходит на тренировках в Раубичах

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 26 августа 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20.06.19
07:23 Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
19.06.19
18:12 Спортплощадки, культурные события, фан-зоны, транспорт - как Минск встречает Европейские игры Регионы
18:03 Около 300 человек из сервисных отрядов БРСМ задействуют в организации питания на Европейских играх Регионы
17:57 Самолеты с участниками Европейских игр прилетают в Минск каждые 10-15 минут Регионы
17:51 Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила Намибию в олимпийской квалификации Спорт
17:29 Беларусь, Литва и Латвия обсуждают использование радиочастот для 5G в приграничных районах Общество
17:27 О развитии стратегии Беларуси по снижению риска возникновения ЧС рассказали в Уфе Общество
17:25 Потенциал белорусской фешен-индустрии представили в Стокгольме Общество
17:24 Под Гродно мужчина ушел в лес и пропал Происшествия
17:19 "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск" узнали возможных соперников во втором раунде квалификации Лиги Европы Спорт
17:07 РИКЗ: абитуриенты не допускали нарушений на ЦТ по биологии Общество
16:58 Виктория Дайнеко показала свою природную красоту Калейдоскоп
16:55 Названы подозреваемые по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines В мире
16:51 Бортпроводники "Белавиа" встречают гостей и участников II Европейских игр в форме спортивного стиля Общество
16:50 "Большая бард-рыбалка" запускает проект "Одесский дворик" Культура
16:47 Туристический самолет потерпел крушение в Бельгии В мире
16:43 Александра Саснович проиграла Винус Уильямс в 1/16 финала турнира в Бирмингеме Спорт
16:41 Замысел учения ОДКБ "Поиск-2019" согласовали в Минске Общество
16:36 Парковка вблизи стадиона "Динамо" 19, 21 и 30 июня будет запрещена Регионы
16:35 Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Холодилин признан победителем конкурса СМИ в Гомельской области Регионы
16:28 МАЗ поставил Минску и регионам к Европейским играм 375 автобусов с кондиционерами Регионы
16:13 Робот-факелоносец принял в ПВТ эстафету "Пламя мира" II Европейских игр Технологии
16:04 В Беларуси взносы в ФСЗН уплачивают 140 самозанятых граждан Общество
16:02 В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,3% Общество
15:56 Определились возможные соперники БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Спорт
15:51 Мастерская по выпуску и ремонту струнных музыкальных инструментов открылась в Пинске Регионы
15:35 Белорусские депутаты ратифицировали соглашение о совместной космической деятельности стран СНГ Общество
15:33 В Гродно от удара током погиб прораб электросетей Происшествия
15:23 Соглашения о пенсионном обеспечении с Чехией, Эстонией и Польшей в процессе ратификации - Минтруда Общество
15:22 ООН призвала Саудовскую Аравию признать ответственность за убийство Хашукджи В мире
Все новости
Все новости
Культура
26 августа 2021, 14:46

ФОТОФАКТ: X-Factor в Беларуси. Что происходит на тренировках в Раубичах

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжаются съемки талант-шоу X-Factor. В рамках очередного этапа проекта участники отправились в Раубичи, где расположился тренировочный лагерь с наставниками. В течение нескольких дней вокалисты работали над певческим мастерством и сценическим образом, а результатами делились во время отчетных концертов. Наставниками шоу стали: музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) и популярная певица и блогер Ольга Бузова. В эфире "Беларусь 1" проект стартует 2 октября. -0-
Фото Павла Орловского
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область музыка проект фоторепортаж
Новости рубрики Культура
Организатор фестиваля Сергей Кулягин и Борис Бурда. Фото из архива "Большая бард-рыбалка" запускает проект "Одесский дворик"
Хор Турецкого. Фото из архива Хор Турецкого в Бресте 22 июня исполнит песни военных лет
Фото из архива День Италии пройдет 24 июня на II Европейских играх
Акцент на культуре Беларуси: программа фан-зон Европейских игр расскажет гостям о стране
Во время концерта. Фото из архива Фестиваль "Классика у ратуши с velcom | A1" выходит на национальный уровень
Гомельский молодежный театр готовит к закрытию сезона сатирическую комедию
Главное
Топ-новости
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.