ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту

Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту.-0-
Фото Александра Хитрова
Российский певец и член жюри конкурса молодых исполнителей Сергей Пенкин с участниками фестиваля
Заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович
Заслуженный артист Сербии, председатель жюри XIX Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" Филип Жмахер
Помощник режиссера концерта закрытия фестиваля Алеся Числова
Российская певица Алина Артц
Волонтер фестиваля Елизавета Гонтарь
Редактор национальной телерадиокомпании Нина Можейко
Дирижер Президентского оркестра Виталий Кульбаков и участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" Даниил Мышковец
Юрий Бреус
Заслуженный деятель культуры, режиссер концерта закрытия Марина Романовская
Художественый руководитель шоу-балета "Сенсация" Елена Бруева и хореограф Екатерина Булла