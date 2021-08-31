ФОТОФАКТ: Замковый комплекс "Мир" в нынешнем году уже посетили 129 тыс. туристов.

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Замковый комплекс "Мир" - уникальный памятник национальной культуры Беларуси, включенный в 2000 году в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

За восемь месяцев 2021 года замковый комплекс "Мир" посетили 129 тыс. туристов. Если до пандемии COVID-19 белорусских туристов было только 30%, а иностранных 70%, то в нынешнем году ситуация изменилась с точностью до наоборот, белорусы стали значительно больше путешествовать по своей стране.-0-

Фото Сергея Холодилина