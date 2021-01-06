Фотограф Станислав Янчарский проведет экскурсию по выставке "Планета без виз" 9 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча с фотографом, путешественником и автором выставки "Планета без виз" Станиславом Янчарским состоится 9 января в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Выставка покажет путешествия, которые стали такими привычными, простыми и быстрыми, превратились в хобби и увлечения. Без них сегодня сложно представить жизнь современного человека. Художественная галерея приглашает в фотопутешествие по планете без виз и границ в одном выставочном зале. Посетителей ожидает живая интерактивная экскурсия, занимательные истории о забавных случаях в дорожных приключениях фотографа", - рассказали организаторы.

На выставке экспонируется около 170 фотографий, сделанных автором в 25 странах: Беларуси, Аргентине, Бразилии, Греции, Италии, Вьетнаме, Исландии, Камбодже, Норвегии и Чили. Большая часть фотографий сделана во время путешествий 2014-2020 годов.

"Каждый кадр рождается в сложных условиях, ведь величественная и опасная природа - горы, пустыни, вулканы, водопады - не каждого подпускает близко. Кроме пейзажной, представлена и жанровая фотография. Коренные жители далеких стран по-разному реагируют на человека с фотоаппаратом, и от этого кадры получаются живыми и наполненными неподдельными эмоциями", - добавили организаторы.

Отдельный раздел выставки посвящен Минску, откуда начались все путешествия автора и куда он с радостью возвращается.

Станислав Янчарский вошел в 100 лучших фотографов в черно-белой номинации в международном конкурсе 35AWARDS, где участвовали фотографы из 172 стран и представлены 392 тыс. работ. Он автор книг "Зарисовки путешественника", "Нежный холод".-0-