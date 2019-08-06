Фотографии 1970-1990 годов представят на выставке-ностальгии в Могилеве

6 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Выставка-ностальгия могилевских фотографов "Наш XX век" откроется 14 августа в выставочном зале музея истории Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В экспозицию войдут снимки 1970-1990 годов, предоставленные местными авторами. В их числе Любовь Галушко, Александр Гребенев, Юрий Грицкевич, Георгий Дондик, Геннадий Карчевский, Евгений Кузин, Александр Литин, Ирина Савосина, Михаил Сергеев, Николай Скороход, Николай Титов, Сергей Шунтиков.

"Работы отражают традиции могилевской школы фотографии, возникшей в 1970-1980 годах, - пояснили в музее. - Здесь можно будет увидеть снимки в различных формах: от традиционной классической до образной, декоративной и ассоциативной, от документального репортажа до картин на стыке живописи и графики".

Выставка-ностальгия могилевских фотографов - своеобразное продолжение серии презентаций книги "Могилевский фотоальбом. 1864-2000", изданной в 2016 году, и проекта "#дом207595", который презентовали в Минске в январе 2019-го.

В "Могилевском фотоальбоме. 1864-2000" вместе с историческим экскурсом в прошлое фотографии содержатся портфолио авторов региона, начиная с 1864 года. "#дом207595" - проект Белорусского союза фотографов, цель которого показать, как развивается современная национальная фотография.-0-