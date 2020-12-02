Фотографии альбома "Шматнацыянальная Беларусь" отражают многогранность нашей страны - Лиходедов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотографии из альбома "Шматнацыянальная Беларусь" отражают многогранность нашей страны, заявил историк, коллекционер, лауреат премии Президента "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов во время презентации книги в столичном Доме книги "Светоч", передает корреспондент БЕЛТА.

Альбом акцентирует внимание читателей на наиболее характерных для Беларуси чертах - многонациональности и многоконфессиональности. Основу сборника составили более 400 открыток и фотографий из личной коллекции автора, многие из которых публикуются впервые. Комментарии к иллюстрациям написаны на белорусском, русском и английском языках. Кроме того, альбом стал лучшим в номинации "Диалог культур" в международном конкурсе стран СНГ "Искусство книги".

"Хотелось создать монументальный труд, который показал бы многогранность нашей страны. Думаю, это удалось. В книге представлены национальности, которые жили на наших землях в конце XIX - начале XX века. На уникальных снимках запечатлены белорусы, китайцы, корейцы, монголы, русские, поляки, татары, евреи, литовцы, латыши, а также французы, немцы и турки. Издание показывает, что и в то время люди жили в мире и согласии: занимались ремеслами, помогали друг другу, от души работали, развивали традиции предков", - рассказал Владимир Лиходедов.

Как отметил начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, белорусская толерантность шлифовалась веками. "Исторические факты свидетельствуют, что мир и спокойствие на земле очень важны для всех на генетическом уровне. Если поездить по стране, можно увидеть, что рядом стоит и православная церковь, и католический костел, а еще рядом может быть синагога или мусульманская мечеть. Это как раз и характеризует нашу Беларусь", - сказал он.

Во время презентации альбома Владимир Лиходедов также представил выставку "Страчаная спадчына", основанную на уникальных открытках и фотографиях из его коллекции. Многие экспонаты существуют в единственном экземпляре. Экспозиция позволит совершить путешествие по самым интересным населенным пунктам, увидеть православные храмы, синагоги, мечети, которые уже потеряны, увидеть людей, живших в Беларуси в конце XIX - начале ХХ века.

Альбом "Шматнацыянальная Беларусь" - часть историко-просветительского проекта "У пошуках страчанага". Книги из этой серии показывают белорусские города и уникальные кадры исторических событий ХІХ-ХХ веков. Книги переведены на 8 языков, представлялись на выставках в Варшаве, Вильнюсе, Москве, Франкфурте-на-Майне и многих других городах.-0-..