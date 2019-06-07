Фотографии, письма и автографы Василя Быкова представят в музее истории белорусской литературы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-документальная экспозиция "Васіль Быкаў. Пункціры жыцця…" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы 10 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Выставка приурочена к 95-летию со дня рождения классика белорусской литературы ХХ века, народного писателя Беларуси Василя Быкова и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Экспозиция раскрывает страницы жизни писателя через автографы на книгах, которые он дарил друзьям, коллегам, знакомым: Марии Хайновской, Лидии Арабей, Алексею Карпюку, Валентину Тарасу, Алесю Адамовичу, Рыгору Бородулину, Геннадию Буравкину, Ивану Чигринову. Будут представлены также фотографии, письма и открытки из архива Василя Быкова, который хранится в фондах музея.

"Не одно поколение воспитывалось на его произведениях. И сегодня интерес к личности писателя не уменьшается, - отметили в музее. - К его творчеству обращаются литературоведы, художники, кинодраматурги, режиссеры. Появляются новые киноленты по произведениям Василя Быкова".-0-