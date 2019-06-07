Фотографии, письма и автографы Василя Быкова представят в музее истории белорусской литературы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-документальная экспозиция "Васіль Быкаў. Пункціры жыцця…" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы 10 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Выставка приурочена к 95-летию со дня рождения классика белорусской литературы ХХ века, народного писателя Беларуси Василя Быкова и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Экспозиция раскрывает страницы жизни писателя через автографы на книгах, которые он дарил друзьям, коллегам, знакомым: Марии Хайновской, Лидии Арабей, Алексею Карпюку, Валентину Тарасу, Алесю Адамовичу, Рыгору Бородулину, Геннадию Буравкину, Ивану Чигринову. Будут представлены также фотографии, письма и открытки из архива Василя Быкова, который хранится в фондах музея.
"Не одно поколение воспитывалось на его произведениях. И сегодня интерес к личности писателя не уменьшается, - отметили в музее. - К его творчеству обращаются литературоведы, художники, кинодраматурги, режиссеры. Появляются новые киноленты по произведениям Василя Быкова".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN