Фотоконкурс "Счастливая семья - счастливая страна" объявлен в Новополоцке

3 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Общегородской открытый фотоконкурс "Счастливая семья - счастливая страна!", приуроченный ко Дню Независимости, объявлен в Новополоцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

К участию в творческом состязании приглашаются все желающие независимо от возраста и места проживания. Работы принимаются по 21 июня в номинациях "Святое слово - мама", "Я беларус - я ганаруся...", "И в нашей семье есть герои" и других. В каждой из них жюри определит по три лучшие фотографии. Один из участников получит приз зрительских симпатий. Его имя станет известно по итогам открытого с 24 по 28 июня голосования в социальных сетях, где будет представлена галерея всех поступивших работ. Все победители будут определены к 3 июля.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте музея и в его социальных сетях.

Фотоконкурс проводится по инициативе Музея истории и культуры города совместно с городской газетой "Новополоцк сегодня" при поддержке Белорусского фонда мира.-0-