Фотоконкурс "В объективе - здоровье" проводит санслужба в Гомельской области

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотоконкурс "В объективе - здоровье" объявила санслужба в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в региональном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Конкурс дает возможность для обмена идеями, обсуждения предложений, которые можно использовать в дальнейшем при разработке стратегий развития здоровых городов и поселков. Организаторы принимают индивидуальные работы и коллективные. Один участник или одна группа могут предоставить не более двух снимков. Главное условие - "В объективе - здоровье"."В настоящее время медицинская модель здоровья вытесняется социальной, согласно которой здоровье является результатом целого ряда социально-экономических, культурных и внешних средовых факторов. Таких как уровень доходов и качество жизни, уровень образования и культуры, благоустройство мест жизнедеятельности и развитие транспорта, качество и доступность медицинской помощи и др. Здоровый город - это город равных возможностей с благоприятной и поддерживающей средой, отвечающий ожиданиям и потребностям всех жителей. Здоровый город постоянно создает и улучшает свою физическую и социальную среду, расширяет ресурсы, позволяя людям поддерживать друг друга, а также выполнять все жизненные функции и развивать свой эвентуальный потенциал", - пояснили организаторы.Жюри будет оценивать фотоработы по нескольким критериям: соответствие тематике, умение аргументировать авторскую позицию, оригинальность авторского замысла, композиционная целостность и неперегруженность изображения, привлекательность, яркость, цветовое решение, креативность, динамика изображения. Также будут учитываться социальная значимость и информативность фотоматериала, в частности, передача сообщения о пользе здорового и активного образа жизни, призыв к участию и развитию городской и сельской инфраструктуры, благоприятной для здоровья.Снимки принимают по 15 сентября. Заявки для участия в конкурсе и фотоматериалы надо направлять на адрес электронной почты health@gmlocge.by с пометкой "Конкурс". Оригиналы документов необходимо дослать по адресу: 246053, г. Гомель, ул. Ирининская, 23 Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ (отдел общественного здоровья) с пометкой "Конкурс".Конкурс проводится совместно с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Он нацелен на привлечение горожан всех возрастов к улучшению своего физического здоровья, социального и экологического благополучия, повышения качества жизни в родном городе, области, регионе, а также повышение интереса к местным изменениям по созданию здоровьесберегающей среды.-0-