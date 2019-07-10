Фотопанорамы Владислава Руты будут представлены в Доме-музее I съезда РСДРП

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная фотовыставка Владислава Руты "Горизонты событий" откроется 11 июля в филиале Национального исторического музея "Дом-музей I съезда РСДРП", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы выставки.

Проект охватывает такие страны, как Аргентина, Бельгия, Беларусь, Вьетнам, Германия, Греция, Италия, Россия, Украина, США. Всего представлено около 30 работ. "Я делаю панорамы уже 30 лет, снимал еще на пленочный "Горизонт". На выставке можно увидеть сердце Лондона - Сити-Холл с видом на Тауэрский мост, горный Вьетнам на границе с Китаем, взлет парапланеристов над горами Патагонии. Некоторые панорамные распечатки достигают двух метров в длину", - рассказал Владислав Рута.

Он отметил, что будут представлены не только фотографии, но и описания мест, истории создания работ. "Фотопанорамы - это интеллектуальный акцент в интерьере, который не только держит плоскость стены, но и наполняет пространство образами прошлых и будущих путешествий", - подчеркнул Владислав Рута.

Выставка будет работать по 17 июля.-0-