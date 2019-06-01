Фотопортреты Шагала, Маяковского, Цветаевой, Моне покажут на выставке в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" откроется в Музее истории театральной и музыкальной культуры 4 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.
"Судьба многих талантливых белорусов связана с вынужденной эмиграцией. Так сложилась и жизнь уроженца Гродно Петра Шумова - одного из самых знаменитых фотографов Европы первой трети ХХ века, личного фотографа Огюста Родена", - рассказали в музее.
На выставке представят копии 33 фотографий, выполненных Петром Шумовым, из парижского фонда Parisienne de Photographie - Roger-Viollet. "В 1920-е годы Шумов фотографировал выдающихся художников, композиторов, писателей, политиков. Портреты Марка Шагала, Льва Бакста, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Альберта Эйнштейна, Клода Моне и других смогут увидеть минчане и гости столицы. Эти фотографии дают полное представление о таланте портретиста Петра Шумова и его вкладе в мировую культуру", - отметили организаторы.
Кроме того, посетителей экспозиции познакомят с материалами о культурной деятельности белорусских музыкальных и театральных коллективов в Париже, переданных в дар музею экс-послом Беларуси во Франции Павлом Латушко.
Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" будет работать по 30 июня.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.337 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN