ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой новогодний бал в Большом прошел уже в 10-й раз

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019-м большой новогодний бал в Большом театре прошел уже в 10-й раз. Основной темой этой ночи, которая связала единой нитью всех зрителей, стал роман Гастона Леру "Призрак оперы".

Заинтриговали театралов интересные режиссерские ходы и театральные решения, основанные на мистификации, иллюзии, тайне, загадке. Юбилейный бал требовал нестандартного подхода, поэтому чудеса начали происходить сразу же, на балу, которым торжественно открыли этот вечер. Режиссерам хотелось удивить зрителей элементами иммерсивного театра, когда артисты появлялись в толпе зрителей, вовлекая их в свою игру.

В большом новогоднем балу участвовали артисты Минской школы-студии драматического искусства под руководством Олега Коца. В одной из зон в фойе была организована мим-викторина – игра "Крокодил", в которой зрителю предстояло угадать названия спектаклей в изображении актеров. Живые скульптуры и фотобудка, где можно было сделать моментальные снимки на память; сладкая зона с шоколадным фонтаном и снежное шоу в духе Славы Полунина; астрологи, мастера таро, хироманты и – впервые! – специалисты по бодиграфу, которые рассказали о истинной индивидуальности и составили психологический портрет; художественные развлечения в стиле мехенди и блеск-тату – все это ожидало зрителей в течение ночи.-0-

Фото Геннадия Жинкова