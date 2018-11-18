ФОТОРЕПОРТАЖ: Делегации международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прибывают в Минск

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прибывают в Минск. В Национальном аэропорту в ВИП зале их встречают белорусские волонтеры.

К репетициям участники конкурса песни приступят 20 ноября. Всем 20 делегациям стран-участниц предстоит пройти по красной дорожке и поделиться впечатлениями с журналистами. В церемонии примут участие более 300 человек. В их числе сами конкурсанты и сопровождающие их делегации, приглашенные гости, волонтеры, белорусские и зарубежные журналисты.

"Официальный старт Евронеделе дадут председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд. Ведущими грандиозного праздника станут Денис Дудинский и Анна Квилория. Ведущие программы "Добрай раніцы, Беларусь!" и проекта "Телеутро" пообщаются с юными артистами на красной дорожке", - отметили в Белтелерадиокомпании. Телеверсию торжественной церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" сразу после "Панорамы" покажут каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Также ее можно будет увидеть на официальном сайте медиахолдинга Белтелерадиокомпании. Кроме того, все подробности о детском конкурсе песни можно узнать из "Дневников Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а по воскресеньям в большом формате в 20.15. Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября.

Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский. Он исполнит композицию "Time".-0-