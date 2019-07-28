ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль цветов в Бресте

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 28 июля проходит фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста". Для проведения мероприятия задействовали три площадки в городе. Цветочные композиции разместились на аллеях парка культуры и отдыха, набережной реки Мухавец и в Городском саду. Участниками стали 127 предприятий, организаций и учреждений Бреста. Основная тематика оформления — тысячелетие города.-0-

Фото Вадима Якубёнка