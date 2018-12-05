ФОТОРЕПОРТАЖ: Гайк Казазян и Андрей Шибко выступили на фестивале имени И.И. Соллертинского в Витебске

В среду 5 декабря в Витебске в рамках ХХХ Международного музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского состоялся вечер камерной музыки, на котором свое мастерство продемонстрировали лауреаты международных конкурсов Гайк Казазян (срипка) и Андрей Шибко (фортепиано).
Организаторами фестиваля выступают управление культуры Витебского облисполкома и Витебская областная филармония.
Фото Александра Хитрова
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