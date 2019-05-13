ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция первого полуфинала "Евровидения-2019"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве прошла генеральная репетиция первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вышли представители 17 стран, в их числе и Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ведущие конкурса

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Первый полуфинал состоится 14 мая. Белорусская участница - юная певица ZENA выйдет на сцену с композицией "Like It" восьмой. Европейскому зрителю будет продемонстрирован зажигательный номер с усложненной хореографией. Изменился и сценический костюм нашей исполнительницы. Она предстанет перед нами в укороченном топе и шортах с белыми сапогами на высоком каблуке.

ZENA (Беларусь)

Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.-0-

Тамта (Кипр)

D-moll (Черногория)

Darude feat. Sebastian Rejman (Финляндия)

Тулия (Польша)

Зала Краль и Гашпер Шантл (Словения)

Lake Malawi (Чехия)

Йоци Папай (Венгрия)

Невена Божович (Сербия)

Элиот Вассамиллет (Бельгия)

Ото Немсадзе (Грузия)

Кейт Миллер-Хайдке (Австралия)

Hatari (Исландия)

Виктор Крон (Эстония)

Конан Осирис (Португалия)

Катерина Дуска (Греция)

Серхат (Сан-Марино)

Фото Геннадия Жинкова