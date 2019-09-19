ФОТОРЕПОРТАЖ: ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начал свою работу ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства. Он продлится по 22 сентября.

Как отметил художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, минский фестиваль циркового искусства отличается от других необычайно широкой географией, представлены все континенты.

По итогам фестиваля будут отобраны 15 лучших номеров для новой программы "Браво", которая будет представлена в Белгосцирке с 27 сентября по 8 декабря.-0-

Фото Оксаны Манчук