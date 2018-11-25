ФОТОРЕПОРТАЖ: Известный оперный тенор Хосе Каррерас выступил в Минске

Всемирно известный оперный тенор Хосе Каррерас выступил в Минске 25 ноября на сцене Дворца Республики. Певец, наиболее известный своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, исполнил мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь.
Фото Оксаны Манчук
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