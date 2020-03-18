ФОТОРЕПОРТАЖ: Концерт "Музей всех муз" прошел в НХМ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18 марта в залах Художественного музея в проекте "Музей всех Муз" объединилось исполнительское и изобразительное искусство. В режиме свободной импровизации при великолепной акустике играли молодые белорусские виртуозы: скрипачка Екатерина Блинкова, альтистка Екатерина Шапочка, пианистка Екатерина Бутько. Исполнительницы являются лауреатами международных конкурсов, стипендиатами фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.-0-

Фото Оксаны Манчук