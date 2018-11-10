ФОТОРЕПОРТАЖ: Концерт Tequilajazzz прошел в Минске

В Минске 9 ноября выступила рок-группа Tequilajazzz из Санкт-Петербурга. Концерт стал частью большого тура, посвященного 25-летию группы.

Во время трехчасового концерта музыканты исполнили свои лучшие песни, в зале была очень теплая дружеская атмосфера, публика подпевала любимые композиции. Особенностью минского концерта стало то, что группа играла его в день рождения гитариста Романа Шатохина, которому исполнилось 40 лет. Друзья поздравили Романа в стиле Чарли Чаплина - вкусным тортом.

Фото Рамиля Насибулина

Роман Шатохин (в центре)