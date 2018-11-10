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ФОТОРЕПОРТАЖ: Концерт Tequilajazzz прошел в Минске

Культура 10.11.2018 | 16:52
Евгений Федоров, фронтмен группы
Евгений Федоров, фронтмен группы

В Минске 9 ноября выступила рок-группа Tequilajazzz из Санкт-Петербурга. Концерт стал частью большого тура, посвященного 25-летию группы.

Во время трехчасового концерта музыканты исполнили свои лучшие песни, в зале была очень теплая дружеская атмосфера, публика подпевала любимые композиции. Особенностью минского концерта стало то, что группа играла его в день рождения гитариста Романа Шатохина, которому исполнилось 40 лет. Друзья поздравили Романа в стиле Чарли Чаплина - вкусным тортом.

Фото Рамиля Насибулина

@beltanews

Роман Шатохин (в центре)
Роман Шатохин (в центре)
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Теги
концерт, Минск, фоторепортаж
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