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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев прошла в Минске

Культура 19.05.2019 | 08:40
В рамках традиционной акции "Ночь музеев" Национальный исторический музей Республики Беларусь представил программу "МОД НАЙТ"
В рамках традиционной акции "Ночь музеев" Национальный исторический музей Республики Беларусь представил программу "МОД НАЙТ"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы, световые шоу, театральные постановки, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы, кинопоказы, лектории, модные дефиле, презентации и многое другое подготовили для посетителей белорусские музеи.-0-

Фото Максима Гучека

Национальный художественный музей Беларуси в Ночь музеев подготовил программу "Шестое чувство"
Национальный художественный музей Беларуси в Ночь музеев подготовил программу "Шестое чувство"
Масштабный выставочный проект "Гульні. Игры. Games", входящий в культурную программу II Европейских игр, открылся в Национальном художественном музее Беларуси
Масштабный выставочный проект "Гульні. Игры. Games", входящий в культурную программу II Европейских игр, открылся в Национальном художественном музее Беларуси
Юбилейный торт с изображением здания музея Янки Купалы 1960 года
Юбилейный торт с изображением здания музея Янки Купалы 1960 года
Государственный литературный музей Янки Купалы в Ночь музеев проведет праздник "М75" в честь своего 75-летия
Государственный литературный музей Янки Купалы в Ночь музеев проведет праздник "М75" в честь своего 75-летия
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история, Минск, музей
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