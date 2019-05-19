ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев прошла в Минске

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы, световые шоу, театральные постановки, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы, кинопоказы, лектории, модные дефиле, презентации и многое другое подготовили для посетителей белорусские музеи.-0-

Фото Максима Гучека

Национальный художественный музей Беларуси в Ночь музеев подготовил программу "Шестое чувство"

Масштабный выставочный проект "Гульні. Игры. Games", входящий в культурную программу II Европейских игр, открылся в Национальном художественном музее Беларуси

Юбилейный торт с изображением здания музея Янки Купалы 1960 года

Государственный литературный музей Янки Купалы в Ночь музеев проведет праздник "М75" в честь своего 75-летия