ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев прошла в Минске

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы, световые шоу, театральные постановки, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы, кинопоказы, лектории, модные дефиле, презентации и многое другое подготовили для посетителей белорусские музеи.-0-
Фото Максима Гучека
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