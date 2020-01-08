ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылся международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске"

8 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Первый международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" торжественно открылся 8 января в областном центре.

На протяжении двух дней его участники выступят в конкурсных программах в номинациях "Вокал" и "Хореография". Оценивать выступления будут известные артисты, среди них обладатели Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" разных лет. Во время творческого форума пройдут мастер-классы.

Учредителями фестиваля стали Центр культуры "Витебск" - дирекция международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и одна из турфирм города. Проект проводится при поддержке Витебского горисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова