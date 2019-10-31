ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно продолжается масштабная реконструкция Старого замка

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/.Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году. Она ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория.-0-

Фото Леонида Щеглова

Возведение каменицы

Монтажники ОАО "Гродножилстрой" примеряют купол въездной башни

Мастера унитарного предприятия "Художественный комбинат" Общественного объединения "Белорусский Союз художников" Владимир Зленко и Андрей Петкевич выполняют декорирование в технике сграфито