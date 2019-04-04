ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Оригами. Сфера постоянства перемен" открылась в Национальном историческом музее

В Национальном историческом музее Республики Беларусь открылась выставка "Оригами. Сфера постоянства перемен".

Работы победителей и призеров ежегодного творческого конкурса "Международная интернет-олимпиада по оригами" – ярчайшего события в мире оригами – станут главными экспонатами выставки. Эти произведения не только эстетически привлекательны, но и способны удивить зрителя технической сложностью и фантазийностью форм и цвета. Также экспозиция продемонстрирует специально созданные макеты, позволяющие заглянуть "внутрь" бумажных фигурок.

У посетителей выставки будет не только возможность увидеть метаморфозы бумажного листа, но и унести частичку японской культуры с собой, освоив азы искусства оригами во время специальных мастер-классов для взрослых и детей в дни проведения выставки, которая продлится до 24 апреля.

Фото Максима Гучека