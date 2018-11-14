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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня" открылась в Витебске

Культура 14.11.2018 | 17:07

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 ноября в Художественном музее - филиале Витебского областного краеведческого музея, который празднует 100-летие со дня основания, открылась выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня". На ней представлены произведения живописи из фондов музея, которые прошли реставрацию в учреждении. Среди них работы Юделя Пэна "Цыган", "Дама в кресле", эскиз к картине "Хлеб" Татьяны Яблонской, а также неизвестных авторов - "Портрет папского прелата", икона "Одигитрия".-0-

Фото Александра Хитрова

@beltanews

Начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиенок и директор областного краеведческого музея Глеб Савицкий
Начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиенок и директор областного краеведческого музея Глеб Савицкий
Юрий Кегелев
Юрий Кегелев
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Витебск, выставка, искусство, репортаж
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