ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня" открылась в Витебске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 ноября в Художественном музее - филиале Витебского областного краеведческого музея, который празднует 100-летие со дня основания, открылась выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня". На ней представлены произведения живописи из фондов музея, которые прошли реставрацию в учреждении. Среди них работы Юделя Пэна "Цыган", "Дама в кресле", эскиз к картине "Хлеб" Татьяны Яблонской, а также неизвестных авторов - "Портрет папского прелата", икона "Одигитрия".-0-
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.417 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1472 BYN
|2.142 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.162 BYN
|3.165 BYN
|3.17 BYN