ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня" открылась в Витебске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 ноября в Художественном музее - филиале Витебского областного краеведческого музея, который празднует 100-летие со дня основания, открылась выставка "Рэстаўрацыйная майстэрня". На ней представлены произведения живописи из фондов музея, которые прошли реставрацию в учреждении. Среди них работы Юделя Пэна "Цыган", "Дама в кресле", эскиз к картине "Хлеб" Татьяны Яблонской, а также неизвестных авторов - "Портрет папского прелата", икона "Одигитрия".-0-

Фото Александра Хитрова

Начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиенок и директор областного краеведческого музея Глеб Савицкий

Юрий Кегелев