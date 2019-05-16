Фотовыставка Алика Замостина "Наслаждение жизнью" представлена в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Наслаждение жизнью" известного белорусско-израильского фотохудожника Алика Замостина, внесенная в официальный календарь культурных событий II Европейских игр, открылась в Национальном историческом музее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция состоит из 35 художественных фоторабот, отобранных автором спонтанно. Все они не привязаны ни к месту, ни ко времени. Хотя ранее белорусскому зрителю были представлены тематические проекты "Точка зрения", "Овощной базар", "Портреты". "В этот раз нет идеи, как было в предыдущих выставках. Это просто мое отношение к окружающему миру", - отметил Алик Замостин. Он с помощью фотоаппарата тонко акцентирует свой интерес к простым вещам, делая их особенными.

"Алик Замостин всегда обыгрывает свои фотографии в интересном контексте. Когда мы обсуждали концепцию этой выставки, мне понравились два слова - солянка и спонтанность, потому что он собрал работы разных периодов и жанров, применяя творческую интуицию фотохудожника, и создал цельный проект, - подчеркнул директор музея Павел Сапотько. - Каждая работа выставки отражает наслаждение жизнью, пейзажами, людьми, какими-то объектами".

Каждая фотокартина автора подтверждает его талант и самобытность. Виртуознее становятся приемы, тоньше нюансы, интереснее эмоциональный фон. Интригует игра цвета и света, с помощью которых раскрываются образы героев целых фотоисторий.

"Искусство фотографа для меня всегда было непонятным. Но я пытался понять, как оно происходит, как увидеть, подхватить и снять момент или искру жизни, которая затем будет интересна людям, - сказал художник, дизайнер Владимир Цеслер. - Мир Алика Замостина очень разнообразен, его пейзажи, портреты, натюрморты интересны и удивительны. Он никогда не стоит на месте, а в этом и проявляется мастерство".

Алик Замостин вырос в Минске. Получив инженерное образование, в 25 лет уехал в Израиль. Работал в США и Канаде. Теперь живет между Нью-Йорком, Тель-Авивом, Торонто и Минском.-0-