Фотовыставка "Глаза в глаза" откроется в Гомеле

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Глаза в глаза" откроется сегодня в выставочном зале ГГУ имени Ф.Скорины, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.

В основе экспозиции - фотографии с глубинным смыслом. "Что происходит, когда мы смотрим в глаза другому человеку? Что там видим? Свое отражение? А, может быть, открывается целая вселенная? Наша фотовыставка так и называется "Глаза в глаза". Она о пасхальной радости, о глубине жизни, о простоте и святости, о том, что невозможно передать словами, но можно только увидеть, а увидев, почувствовать", - рассказали организаторы.

Экспозицию организует фотоклуб "Свет души", который действует при духовно-просветительском центре прихода храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Большой вклад в организацию фотопроекта и развитие клуба внесла его председатель Анна Смирнова.

Выставка пройдет по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Посетить ее можно по 19 мая.-0-