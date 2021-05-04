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04 мая 2021, 08:56

Фотовыставка "Глаза в глаза" откроется в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Глаза в глаза" откроется сегодня в выставочном зале ГГУ имени Ф.Скорины, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.

В основе экспозиции - фотографии с глубинным смыслом. "Что происходит, когда мы смотрим в глаза другому человеку? Что там видим? Свое отражение? А, может быть, открывается целая вселенная? Наша фотовыставка так и называется "Глаза в глаза". Она о пасхальной радости, о глубине жизни, о простоте и святости, о том, что невозможно передать словами, но можно только увидеть, а увидев, почувствовать", - рассказали организаторы.

Экспозицию организует фотоклуб "Свет души", который действует при духовно-просветительском центре прихода храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Большой вклад в организацию фотопроекта и развитие клуба внесла его председатель Анна Смирнова.

Выставка пройдет по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Посетить ее можно по 19 мая.-0-

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