Фотовыставка к 110-летию дипломата Андрея Громыко открылась в штаб-квартире ООН

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка, посвященная 110-летию известного советского дипломата и государственного деятеля, уроженца Беларуси Андрея Громыко, открылась в штаб-квартире ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Министр иностранных дел Владимир Макей назвал Андрея Громыко архитектором системы международных отношений, внесшим значительный вклад в создание ООН. Он подчеркнул ведущую роль, которую дипломат играл в переговорном процессе по ядерному разоружению, и отметил, что Андрей Громыко и сегодня представляет образец профессиональных качеств для молодого поколения.

В церемонии открытия выставки принимали участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Антониу Гутерриш назвал Андрея Громыко человеком больших достижений и признал его исключительные качества как переговорщика, с сожалением добавив, что главному его девизу - "лучше десять лет переговоров, чем один день войны" - в современном мире некоторые страны предпочитают войну.

Андрей Громыко был в 1957-1985 годах министром иностранных дел СССР, затем возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. С его именем ассоциируется период истории Советского Союза, связанный с международными переговорами о решении вопросов послевоенного устройства мира и учреждении Организации Объединенных Наций. С конца 1940-х годов Андрей Громыко в интересах СССР более 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, вследствие чего получил сначала в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище "Мистер Нет".-0-