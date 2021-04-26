Фотовыставка к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС открылась в Могилеве

26 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка, посвященная 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, открылась в холле могилевского кинотеатра "Чырвоная зорка", передает корреспондент БЕЛТА.

К годовщине могилевский "Киновидеопрокат" приурочил тематическую выставку. По словам директора предприятия Сергея Бажкова, фотографии для экспозиции предоставил УВД Могилевского облисполкома, сотрудники которого участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Для гостей кинотеатра организовали встречу с ликвидатором и показ фильма "Чернобыль".

Сергей Иванов сейчас директор Областного центра творчества в Могилеве, а в 1986 году он был в составе сводного отряда МВД, охранял общественный порядок в 30-километровой зоне отчуждения. "21-летний парень, я тогда служил в УВД Витебского облисполкома, был комсоргом и в загрязненную зону отправился добровольцем. Не мог иначе. Помимо витебчан туда прибыл сводный отряд Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР (ныне это Могилевский институт МВД. - Прим. БЕЛТА) и сотрудники УВД Гродненского облисполкома. Первые впечатления от увиденного: невероятная тоска. Ни людей, ни какого-то движения - все вокруг вымерло. Местным, покинувшим родные дома еще до нашего появления, разрешили взять с собой лишь деньги и документы. А вещи, бытовая техника, даже транспорт - остались. В одном из дворов, помню, ждали хозяина "Жигули". Молодой, я подумал тогда: сколько ж они на это авто копили", - поделился воспоминаниями Сергей Иванов.

По словам ликвидатора, местные жители из отселенных деревень и сел иногда возвращались на загрязненную территорию: люди не осознавали всей опасности. "Хорошо помню сельчанку, которая пробралась в родную деревню Крюки неподалеку от печально известной украинской Припяти. Женщина со слезами умоляла позволить ей снять со стены родного дома фотографии близких людей", - рассказал Сергей Иванов.

На архивных снимках, которые разместились в кинотеатре, опустевшие села, брошенные дома и ликвидаторы последствий техногенной катастрофы.

"В нашей стране делается все, чтобы минимизировать последствия той аварии. Благодаря госпрограмме по развитию юго-восточных регионов Могилевщины возвращаются к жизни пострадавшие районы. В Славгородском, Костюковичском, Чериковском, Краснопольском районах возводится жилье, вводятся в сельхозоборот земли, открываются производства, появляются новые рабочие места, и все жители благодарны за такое внимание и помощь", - отметил Сергей Иванов.-0-