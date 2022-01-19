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19 января 2022, 07:56

Фотовыставка "Между прошлым и будущим" готовится к открытию в Могилеве

Фото Музея истории Могилева
Фото Музея истории Могилева

19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве готовится к открытию фотовыставка "Между прошлым и будущим", приуроченная к 50-летнему юбилею народного фотоклуба "Радуга". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор и организатор проекта, фотохудожник и журналист Ирина Савосина.

"Мы с уважением и благодарностью вспоминаем прошлое и уверенно смотрим в будущее, в этом и есть основной тематический посыл новой фотовыставки, - сказала Ирина Савосина. - Она объединила 112 работ 56 авторов, членов народного фотоклуба "Радуга". Здесь есть снимки как молодых и современных фотографов, так и классиков могилевской фотографии - тех, кто стоял у истоков народного клуба: Адама Роговского, Зиновия Шегельмана, Павла Тишковского".

На выставке также представлены снимки одного из основоположников белорусской репортажной фотографии Николая Желудовича, который из 30 лет журналистского стажа 25 посвятил работе в БЕЛТА. Кроме того, в экспозицию вошли и репортажные работы фотокорреспондента БЕЛТА Олега Фойницкого. Что касается работ Ирины Савосиной, на выставке будет представлены снимки "Вечерний свет" и "Причал", сделанные в Печерском лесопарке в Могилеве. В последние годы она здесь много снимала и вдохновлялась красотой этого места.

"От каждого автора на юбилейной экспозиции будет представлено по 2 снимка, - уточнила Ирина Савосина. - Их выбирали коллегиально: организаторы проекта постарались подобрать схожие по стилю и настроению работы. Хотелось представить яркие и интересные снимки, в которых отражается сам автор, его мироощущение. В целом заданная линия выдержана. К слову, половину фотовыставки составляют черно-белые снимки. Все фотографии заново отпечатаны и оформлены в одном стиле, поэтому подборка работ за всю историю существования клуба смотрится красиво и целостно".

Фотоклуб "Радуга" создан в Могилеве в 1972 году, уже через 4 года ему первым в Беларуси присвоено звание "народный". Благодаря этому профессиональному объединению Могилев стал центром притяжения фотографов со всего СССР. Здесь проводились масштабные фотовыставки и творческие встречи, местные мастера активно участвовали в международных фотосалонах и задавали тон фотодвижению ближнего и дальнего зарубежья. 26 января этого года клуб отпразднует свой 50-летний юбилей.

Открытие юбилейной выставки состоится 19 января в 17.00 в выставочном зале Музея истории Могилева по ул.Болдина,1. Ее можно будет увидеть до 12 февраля.-0-

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