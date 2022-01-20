Фотовыставка "Между прошлым и будущим" открылась в Могилеве

Автор и организатор проекта, фотохудожник и журналист Ирина Савосина
20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Между прошлым и будущим", приуроченная к 50-летнему юбилею народного фотоклуба "Радуга", открылась 19 января в выставочном зале Музея истории Могилева.
Фотоклуб "Радуга" создан в Могилеве в 1972 году, уже через 4 года ему первым в Беларуси присвоено звание "народный".-0-
Работа Николая Желудовича, который из 30 лет журналистского стажа 25 посвятил работе в БЕЛТА
Фотограф Александр Рожин
Бобруйский фотограф Владимир Шарников
Один из старейших членов фотоклуба Георгий Дондик поправляет свою работу 1970 года
Фото Олега Фойницкого