Фотовыставка "Навстречу Победе" в память о блокаде Ленинграда открылась в музее истории ВОВ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Навстречу Победе" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Участие в торжественном мероприятии приняла председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"День снятия блокады для нас навсегда останется в памяти символом мужества и героизма советского народа. 872 страшных дня останутся навсегда в наших сердцах. Белорусы как никто понимают боль той утраты, потому что наша страна первая приняла на себя удар фашистских захватчиков, на борьбу поднялись все от мала до велика. В той войне мы потеряли каждого третьего. И абсолютно правильно сказал Президент, что Беларусь является живым памятником той войны. Для нас память и правда о той войне - священны. Мы делаем все для того, чтобы передать эту память и правду новым поколениям. Мы четко понимаем, что без прошлого нет будущего", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. "Особые слова благодарности хочется сказать всем тем, кто прошел тяжелые испытания в годы войны. Но и у нашего поколения память о войне остается в сердцах. Мы эту память не предадим никогда. Пусть весь мир знает, что для народов Беларуси и России история Великой Отечественной войны - это символ единения и гордости, гордости за наших людей, - отметила спикер. - Дорогие ветераны, блокадники, дети войны, низкий поклон вам за ваш героический подвиг. Ваша жизнь является для нас опорой в том, чтобы выдержать все испытания, которые выпадают на нашу долю. Мы не можем предать память нашего старшего поколения и никогда этого не сделаем. Я низко кланяюсь вам и всем тем, кто выжил, кто выстоял, кто сегодня вместе с нами и теми, кто погиб. Поверьте, мы никогда не предадим эту память".

Фотовыставка "Навстречу Победе" передана музею международным фондом социально-культурного развития "Петербургская фотолетопись". По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, более 100 планшетных фотографий сделано военными корреспондентами, участниками тех трагических событий. "По сути дела, это летописный фонд Великой Отечественной, который позволит всем, кто приедет в музей, еще раз прочувствовать биение ритма того времени, напряжение сил. Искажение исторической памяти и принижение подвига советского народа недопустимо", - обратил он внимание.

Как отметил министр культуры Анатолий Маркевич, этот выставочный проект является важным фактором в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения. "Когда находишься в этом святом для каждого из нас месте, испытываешь особые чувства: гордость и боль утраты, ведь 77 лет тому назад была снята блокада Ленинграда, которая длилась страшные, мучительные 872 дня. Она унесла сотни тысяч человеческих жизней. Сегодня мы живем в прекрасной стране, растим своих детей, строим планы и уверенно смотрим в будущее. Однако мы никогда не должны забывать о страшных уроках военного лихолетья, чтобы никогда подобное не произошло на нашей земле. Я хочу пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Спасибо, уважаемые ветераны, за ваш ратный подвиг", - подчеркнул он.

Главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич рассказал, что в дополнение к выставке, которая приехала из России, на площадке Белорусского государственного музея истории ВОВ представлена и книжная выставка. Здесь можно увидеть издания, выпущенные белорусскими авторами, публицистами, а также книги, подготовленные при поддержке Министерства информации.

Кроме того, сегодня историк, коллекционер, лауреат премии Президента "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов передал в дар российской стороне подлинные открытки и письма жителей блокадного Ленинграда своим родным и друзьям. Он также является автором и составителем книги "Блокада", которая выпущена на белорусском, русском и английском языках.

Гостями сегодняшнего мероприятия также стали митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов, блокадники Ленинграда, ветераны и участники Великой Отечественной войны.-0-