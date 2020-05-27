Фотовыставка "Прэс-фармат" открылась в МГУ имени А.А.Кулешова в Могилеве

27 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографий "Прэс-фармат" открылась в МГУ имени А.А. Кулешова в Могилеве. Здесь представлены фотоработы студентов, выпускников и преподавателей историко-филологического факультета специальности "журналистика". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал куратор выставки, старший преподаватель Василий Титов.

"В этом году на выставке демонстрируется более 60 работ - фотографии сделаны нашими студентами, выпускниками и педагогами, - рассказывает Василий Титов. - Мы не определяли единый жанр и тематику. Здесь представлены репортажи и художественные фотографии, пейзажи, портреты - все участники подготовили свои лучшие работы. Это хорошая площадка для молодых и талантливых фотографов заявить о себе, познакомиться с видением наших выпускников, которые уже работают по специальности".

Выставка в университете проходит в третий раз, в этом году ее участниками стали 11 авторов. Демонстрируются работы в галерее Зала славы университета.

"Из нововведений - в этот раз посетить нашу выставку можно через интернет - подготовили интерактивную площадку. Так работы сможет увидеть большое количество людей, не выходя из дома", - отметил куратор.

Познакомиться с экспозицией можно до сентября.-0-