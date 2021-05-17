Фотовыставка "Птушкі Палесся" пройдет в Национальной библиотеке

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Птушкі Палесся" откроется 19 мая в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Выставка расскажет о разнообразии и богатстве белорусской природы. Ее главной целью является привлечение внимания к уникальным видам птиц, напомнить о красоте полесского края, а также обратить внимание на проблемы экологического состояния, видового разнообразия и заинтересовать современным экологическим хобби - бердвотчингом.

"Это своеобразное путешествие по Полесью с фотографиями полесских птиц и среды их обитания. Авторы работ - белорусские фотографы Николай Воробей, Андрей Шевчик, Павел Лычковский, Виктор Козловский, Артем Турлай, Василий Федосенко и Сергей Козак. Увидеть черного аиста или бородатую кугаковку, научиться различать как можно больше видов птиц, знать их привычки и другие особенности, полюбоваться уникальным разнообразием крылатых жителей Полесья - все это может сделать бердвотчер во время путешествия и посетители выставки "Птушкі Палесся", - отметили организаторы.

Выставка является частью проекта "Палессе - дзікая прырода без межаў", который работает ради сохранения дикой среды одного из величайших природных ландшафтов Европы.

Организаторы экспозиции - Национальная библиотека, ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Белорусский клуб фотографов дикой природы.

Выставка будет работать до конца июня.-0-