Фотовыставка "Ратушный ракурс. ХХ век" открылась в Могилеве

22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Ратушный ракурс. ХХ век" открылась в Музее истории Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Башни создают неповторимый облик каждого города, делая его силуэт особенным и узнаваемым, - рассказали в музее. - Эти архитектурные сооружения становятся свидетелями разных исторических событий и людских судеб. Много претерпела и ратушная башня в Могилеве, которую по праву можно считать визитной карточкой областного центра. Ее приказал построить в 1577 году король Стефан Баторий после получения городом Магдебургского права. С тех пор она неоднократно горела, разрушалась в результате войн, была полностью уничтожена в 1957 году и вновь возродилась в 2008-м".

На фотовыставке представлены 29 фотографий - как известных исторических, так и современных снимков. Изображения демонстрируют панорамные виды ратуши, а также сам город и различные исторические события, связанные с ратушной площадью и этим зданием. "Под звуки ровного хода башенных часов мы предлагаем нашим посетителям представить, как выглядело само строение и близлежащие окрестности десятилетия назад, а также как менялись в течение этого времени пейзажи и люди, - подчеркнули в музее. - Выставка даст возможность представить, каким бы был наш город, если бы исторически обстоятельства сложились иначе".

История могилевской ратуши насчитывает несколько сотен лет. Первоначально она была деревянной, поэтому неоднократно горела. В 1679 горожане начали возводить каменную ратушу, самое высокое здание в Могилеве. В 1780 году с ее смотровой площадки городом любовались императрица Екатерина II и австрийский император Иосиф II. Во время Великой Отечественной войны ратуша была сильно повреждена. В 1952 было принято решение о ее реставрации, однако уже в июле 1957 года здание было взорвано. С тех пор разговоры о восстановлении городской ратуши поднимались неоднократно, но лишь 23 мая 1992 года произошла символическая закладка первого камня. К строительству приступили лишь в 2007 году, уже через год в день города произошло торжественное открытие здания.-0-