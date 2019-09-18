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Культура
18 сентября 2019, 07:17

Фотовыставка в Гомеле приглашает на экскурсию по району Шанхая

Фото организаторов
Фото организаторов

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Пудун сегодня", посвященная развитию одного из районов Шанхая (Китай), начинает работу сегодня в гомельской картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Вниманию посетителей предложат 60 фотографий, которые отражают многоликость и динамичное развитие нового района Пудун. "Экспозиция откроет замечательные виды современного Пудуна с его бурной жизнью, трудолюбивыми людьми, градостроительными достижениями и богатыми культурными традициями", - отметили в галерее. Новый район Пудун во всем его многообразии запечатлели члены союза фотографов района.

Фотовыставку приурочили к 40-летию политики реформ и открытости в Китае, а также очередной годовщине программы развития и открытости района Пудун. Экспозиция уже была представлена в Минске и Москве.

Старт программе развития и открытости района Пудун был дан по постановлению Госсовета КНР в апреле 1990 года. С той поры район прошел быстрый путь эволюции и из тихой отмели превратился в символ современного развития Шанхая. Площадь района составляет 1210 кв.км, здесь постоянно проживают 5,5 млн. человек. В составе района 12 жилых кварталов, 24 поселка, зона свободной торговли и четыре зоны развития национального значения.

Фотовыставка предоставлена Китайским культурным центром в Минске. В Гомеле экспозиция будет работать до 13 октября.-0-

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