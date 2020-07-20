Фотовыставка в Гомеле знакомит с укладом и традициями Молдовы

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Молдова. Страна и люди" демонстрируется в Музее истории печати и фотографии Гомельщины, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозицию вошли около 30 работ фотографа Дана Гуцу из Кишинева. "Это своего рода попытка заглянуть вглубь быта и жизни простых людей, показать природу страны. Работы, представленные на выставке, созданы в основном в сельской местности", - рассказали в музее.

По словам организаторов, большинство людей узнают страну по товарам, брендам или услугам, которые она поставляет на мировые рынки. Это, с одной стороны, формирует ее образ, а с другой - создает стереотипы и имидж страны. Молдова входит в состав 7% земной суши, где растет грецкий орех, который используют в выпуске швейцарского или немецкого шоколада. Одна из визитных карточек Молдовы - вино. Динамично развивается такое направление молдавской экономики, как IT-индустрия.

При этом характерной чертой Молдовы является ее этническое разнообразие. "Две трети населения имеют румынское происхождение. Определение этнических групп остается предметом продолжающего спора. За много веков молдаване сумели сформировать свои обычаи. Удивительно, что большинство из них красочные и яркие, словно жизнь этого народа сплошь состоит из праздников. Народ, который умеет с улыбкой воспринимать любые трудности, заслуживает искреннего уважения. Это отражено и в работах талантливого фотографа", - отметили организаторы выставки.

Дан Гуцу родился и вырос в Кишиневе. Начал фотографировать в 17 лет. Окончил Академию искусств по специальности режиссер кино, телевидения и театра, позже получил специальность режиссера анимационного кино. Долгое время работал в прессе, затем начал снимать личные документальные проекты. Его персональные выставки прошли в Польше и Молдове.

Ознакомиться с работами фотографа можно будет до 29 августа.

Организаторы выставки - Музей истории города Гомеля, скульптор Алексей Видраско, фотограф Дан Гуцу.-0-